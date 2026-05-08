استشهاد مسعف إثر غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

أعلن الدفاع المدني اللبناني، استشهاد مسعف في غارة إسرائيلية استهدفته بين بلدتي راشيا وكفر شوبا في الجنوب اللبناني.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، يوم الأربعاء، إن المنظمة "تحققت من 152 هجوما على قطاع الصحة أسفرت عن 103 قتلى و241 جريحا" في لبنان منذ بدء الحرب في 2 مارس، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء 6 قرى في جنوب لبنان قبل غارات جوية تستهدف حزب الله اللبناني.

وتم توجيه التحذيرات لسكان قرى النميرية، وطير فلسيه، والحلوصية، والحلوصية الفوقا، وطورا، ومعركة بالإخلاء والابتعاد لمسافة كيلومتر واحد على الأقل، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وحذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قائلا: "في ظل انتهاكات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، يضطر الجيش للتحرك ضده بقوة، ولا ينوي المساس بكم".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام بين لبنان وإسرائيل، ابتداءً من منتصف ليل 16من أبريل الحالي، بعد غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت لبنان منذ 2 مارس.