إسبانيا تستعد لاستقبال أكثر من 140 راكبا وأفراد طاقم سفينة سياحية ضربها فيروس هانتا

تستعد السلطات الإسبانية اليوم الجمعة، لاستقبال أكثر من 140 راكبا وأفراد طاقم سفينة سياحية ضربها فيروس هانتا، كانت متجهة إلى جزر الكناري، حيث ذكر مسئولون بقطاع الصحة إنهم سيقومون بعمليات إجلاء حذرة.

ومن المتوقع أن تصل السفينة إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية، قبالة سواحل غرب أفريقيا غدا السبت أو بعد غد الأحد.

وقالت فيرجينيا باركونيس، رئيسة خدمات الطوارئ الإسبانية أمس الخميس: "سيصلون إلى منطقة معزولة تماما ومطوقة".

وأضافت أن إسبانيا تنسق مع الحكومات التي يوجد مواطنوها على متن السفينة بشأن خطط الإجلاء.

وتابعت أن الولايات المتحدة وافقت على إرسال طائرة إلى جزر الكناري لإعادة مواطنيها وعددهم 17 من السفينة السياحية. وقالت الحكومة البريطانية أيضا إنها ستستأجر طائرة لإجلاء حوالي 20 مواطنا بريطانيا مازالوا على متن السفينة (إم.في هونديوس).

وتوفي ثلاثة ركاب على الأقل ويعاني عديدون من الإعياء. وتقول منظمة الصحة العالمية إن خطر تفشي المرض على الجمهور منخفض.