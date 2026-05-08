رئيس وزراء بريطانيا يعلق على نتائج انتخابات كارثية لحزبه: واجهنا ليلة صعبة وسأستمر في منصبي

أصر رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، على أنه سيستمر في منصبه كرئيس للوزراء على الرغم من تعرض حزب العمال الذي ينتمي إليه لخسائر كارثية في الانتخابات المحلية.

وأقر بأنها كانت ليلة "صعبة" لحزب العمال، لكنه قال إن "أياما مثل تلك لا تضعف إصراري لتحقيق التغيير الذي تعهدته به" حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا)

وأظهرت النتائج الجزئية للانتخابات المحلية في إنجلترا تكبد حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر لخسائر وتحقيق حزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج لمكاسب.

وينظر إلى الأصوات على نطاق واسع بوصفها استفتاء غير رسمي على ستارمر، الذي تم انتخابه قبل أقل من عامين.

ويمكن أن تؤدي هزيمة حزب العمال إلى اتخاذ خطوات من قبل نواب الحزب المتمردين للإطاحة بزعيم قادهم إلى السلطة في يوليو 2024. وحتى لو نجا ستارمر الآن، فإن الكثير من المحللين يشككون في أنه سيقود الحزب في الانتخابات الوطنية المقبلة، التي يجب أن تجرى في عام 2029.