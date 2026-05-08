ألمانيا تخطط لإنشاء 24 مركزا لتقييم المجندين المحتملين

حددت وزارة الدفاع الألمانية مواقع 24 مركزا لتقييم المرشحين للانضمام إلى الجيش، على أن يبدأ تشغيل أول مركز منها في وقت لاحق هذا العام، وذلك في إطار تطبيق قانون الخدمة العسكرية الهادف إلى توسيع قوام الجيش الألماني.

ومن المقرر إنشاء مركزين في مدينتي كاسل وفيسبادن.

واعتبارا من منتصف عام 2027، سيخضع الشباب هناك لتقييم مدى ملاءمتهم البدنية والنفسية والذهنية للخدمة في الجيش.

ومن المقرر إنشاء مراكز خارج المنشآت العسكرية في 16 موقعا عسكريا قائما، تشمل إلى جانب كاسل وفيسبادن كلا من بون ودريسدن وهامبورج وكيل وكوبلنتس ولايبتسيج وماجدبورج ونويبراندنبورج ونورنبرج وأولدنبرج وبوتسدام وزارلوي وفيرين وأولم.

كما سيتم إنشاء 8 مراكز إضافية لتقييم المجندين في بيليفيلد وبراونشفايج ودورتموند وينا وكيمبتن وأوفنبورج وريجنسبورج وفورتسبورج.

وكانت ألمانيا قد أعادت العام الماضي العمل ببرنامج الخدمة العسكرية الطوعية، في محاولة لزيادة أعداد القوات المسلحة استجابة للحرب الروسية على أوكرانيا والأهداف الجديدة لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

ومنذ بداية العام، أصبح الذكور البالغون من العمر 18 عاما ملزمين بملء استبيان لتقييم مدى استعدادهم للخدمة العسكرية.