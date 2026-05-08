الكرملين: بوتين مستعد للتفاوض مع الأوروبيين

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للتفاوض مع أي طرف، بما في ‌ذلك الأوروبيون، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن قادة الاتحاد الأوروبي يستعدون لإجراء محادثات محتملة.

وذكرت فايننشال تايمز، أمس الخميس، أن هذا التحول في موقف الاتحاد الأوروبي جاء نتيجة الإحباط من ⁠المفاوضات التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وجاء في تقرير الصحيفة أن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عبر عن اعتقاده بوجود "إمكانية" لأن يتفاوض الاتحاد الأوروبي مع بوتين، وقال إن الاتحاد يحظى بدعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للقيام بذلك.

ولدى سؤاله عن تقرير الصحيفة، قال المتحدث باسم الكرملين ‌دميتري ⁠بيسكوف: "بوتين مستعد للتفاوض مع الجميع. وصرح بذلك مرات كثيرة".

وأضاف: "سنكون مستعدين للمضي قدما في الحوار بقدر استعداد الأوروبيين لذلك. ومع ذلك وكما صرح بوتين مرارا، فلن نبادر ⁠بمثل هذه الاتصالات بعد الموقف الذي اتخذه الأوروبيون".

وتقول روسيا إن على الحكومات الأوروبية أن تبادر بالخطوة الأولى، لأنها هي ⁠التي قطعت الاتصال بموسكو في عام 2022 بعد بدء الحرب مع أوكرانيا.

وقال بيسكوف: "لم يكن الجانب ⁠الروسي هو المبادر بقطع علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي بشكل كامل... بدأت هذه الخطوة من بروكسل وعواصم أوروبية".