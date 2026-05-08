إيقاف أحد مفاعلات محطة نووية يابانية بعد رصد تسرب

أعلنت الشركة المشغلة لمحطة "ميهاما" للطاقة النووية في محافظة فوكوي وسط اليابان، اليوم الجمعة، إيقاف أحد مفاعلاتها النووية بعد رصد تسرب بخار بالقرب من توربين عالي الضغط.

وقالت شركة "كانساي" للطاقة الكهربائية إن التسرب لم يتضمن أية مواد مشعة، مؤكدة عدم تسجيل أية تأثيرات على البيئة الخارجية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

وأوضحت الشركة أن التسرب تم اكتشافه عند الساعة 4:10 فجرا بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن العاملين أوقفوا المفاعل رقم 3 يدويا بعد نحو 15 دقيقة كإجراء احترازي.

وأضافت أنها لا تستطيع حاليا تحديد موعد إعادة تشغيل المفاعل، إلى حين استكمال عمليات الفحص والتقييم الفني، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

ويعد المفاعل رقم 3 في محطة ميهاما من أقدم المفاعلات النووية في اليابان، إذ بدأ تشغيله عام 1976، وأصبح في عام 2021 أول مفاعل ياباني يواصل العمل لأكثر من 40 عاما وفق القواعد التنظيمية الجديدة التي أُقرت بعد كارثة “فوكوشيما دايتشي” النووية عام 2011.

وتنص اللوائح اليابانية الحالية على تحديد العمر التشغيلي للمفاعلات النووية بـ40 عاما، مع إمكانية تمديده حتى 20 عاما إضافية بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.