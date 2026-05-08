وفاة 3 أشخاص جراء ثوران بركاني في إندونيسيا

قالت السلطات الإندونيسية، إن 3 أشخاص قتلوا بما في ذلك شخصان من سنغافورة، بعد ثوران جبل دوكونو في شرق إندونيسيا اليوم الجمعة.

وقال إرليشسون باسابريبو قائد شرطة نورث هالماهيرا، إن الضحيتين السنغافوريتين كانا ضمن مجموعة من المتسلقين على الجبل البركاني في إقليم نورث مالوكو عندما ثار صباح اليوم الجمعة.

وأضاف أن نحو 20 متسلقا انطلقوا أمس الخميس، في رحلة لصعود الجبل البركاني البالغ ارتفاعه نحو 1355 مترا الكائن في جزيرة هالماهيرا في تحد لتعليمات تمنع أنشطة صعود الجبل، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وأرسلت السلطات فرق الإنقاذ بعد تلقي إشارة طارئة من منطقة الجبل.

وحتى عصر اليوم الجمعة، جرى نقل 14 متسلقا بينهم سبعة مواطنين أجانب، إلى مناطق آمنة. وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن خمسة متسلقين على الأقل أصيبوا. وما زالت فرق الإنقاذ تبحث عن المتسلقين الآخرين الذين يعتقد أنهم يحاولون النزول.

ولم يتم انتشال الجثامين بعد لاستمرار النشاط البركاني وحالت الظروف الخطرة دون وصول فرق الإنقاذ للموقع.

وقال بامبانج سوجيونو، رئيس مركز مراقبة البركان، إنه تم منع صعود جبل دوكونو منذ 17 أبريل بسبب النشاط البركاني الزائد.

وأضاف أن المسئولين اشتبهوا في أن المتسلقين دخلوا المنطقة المحظورة بدون إبلاغ مركز المراقبة.

وتقع إندونيسيا على منطقة تكتونية تتميز بنشاط زلزالي وبركاني شديد تعرف باسم حلقة النار في المحيط الهادئ.

ومن أشهر وأنشط براكينها: ميرابي، وسيميرو ، وجاوة، ورينجاني ، وتتركز غالبية هذه البراكين في جزر جاوة وسومطرة.