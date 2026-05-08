رابطة الأندية تعدل موعد وملعب مواجهة غزل المحلة وزد في الدوري

أخطرَت رابطة الأندية المصرية المحترفة نادي غزل المحلة بإجراء تعديل على موعد وملعب مباراة الفريق أمام زد إف سي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبحسب الإخطار الرسمي، تقرر إقامة المباراة يوم الأربعاء المقبل في تمام الخامسة مساءً على ستاد السلام، بدلًا من موعدها السابق الذي كان محددًا يوم الثلاثاء في الثامنة مساءً على ستاد القاهرة الدولي.

ويأتي هذا التعديل ضمن الترتيبات التنظيمية الخاصة بمباريات الجولة الحالية من بطولة الدوري، في ظل سعي الرابطة لتنسيق المواعيد والملاعب بما يتناسب مع جدول المسابقة.