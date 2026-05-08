أكدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار جهود الوزارة في تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر البسيطة وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة المعيلة، من خلال برامج صندوق التنمية المحلية لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المحافظات.

واستعرضت الوزيرة تقريرًا مقدمًا من سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، حول جهود الصندوق خلال الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 6 مايو 2026، والتي تمثلت في ضخ استثمارات تجاوزت 31.5 مليون جنيه لتمويل 1614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر.

وأوضح التقرير أن عدد المستفيدين من هذه التمويلات بلغ 1614 مواطنًا، بما وفر فرص عمل مباشرة في مختلف الأقاليم، في إطار دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص التشغيل.

وأشار التقرير إلى تصدر المرأة قائمة المستفيدين بنسبة 69% من إجمالي المشروعات، بواقع 1112 مستفيدة، بما يعكس نجاح توجهات الدولة في التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة.

وأضاف أن المشروعات الممولة شملت أنشطة إنتاجية وخدمية وزراعية وحرفية، بما يتماشى مع الميزة التنافسية لكل محافظة واحتياجاتها التنموية.

وشددت منال عوض على أن هذا الدعم يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا وتحقيق التنمية المحلية المستدامة في القرى والمراكز، مشيرة إلى استمرار الصندوق في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في إقامة مشروعاتهم عبر الوحدات المحلية بالمحافظات.

وأكدت أن هذه الخطوات تستهدف زيادة دخل الأسر البسيطة، وتحقيق الشمول الاقتصادي، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، وخلق مجتمعات منتجة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال ريادة الأعمال الصغيرة.