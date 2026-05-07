قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه اشترى تذكرة بقيمة 40 جنيهًا وهو يستقل مونوريل شرق النيل وذلك بعدما اقتاده من محطة المستثمرين حتى محطة الحي الحكومي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، عرضها برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»: «تقريبا الوزير بيدفع أكتر من المواطن العادي».

وأوضح أن يوم الأربعاء شهد تشغيل المونوريل أمام الجمهور في المرحلة الأولى، وليس على صعيد التجارب، مؤكدا أن التجارب امتدت لنحو عام.

وأشار إلى أن استمرار التجارب طوال هذا الوقت، كان بهدف الاطمئنان بأن المواطن وهو يستقبل المونوريل يطمئن بأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والمراحل الطبيعية في إنشاء واختبار وتجارب القطارات.

ونوه بأن وسائل المواصلات حققت نقلة غير طبيعية، وهي نقلة إلى الأفضل وتحقيق الأمان الأكثر، وعقب: "مش هقول نقلة إلى الرفاهية الأكثر عشان محدش يقول إنتو جايبين مونوريل فيه رفاهية للأغنياء".

وشدد على أن المونوريل لجميع المواطنين، وأن تذكرته في متناول الجميع، مؤكدا أنه قطع تذكرة رغم تشغيل القطار مجانًا في اليوم الأول، لكنه حرص على الاطمئنان بأن كل الوسائل التي وضعت لراحة الراكب موجودة بشكل كامل.

ولفت إلى إتاحة حرص التذكرة عبر الهاتف المحمول أو الدفع بكارت الفيزا بشباك التذاكر بجانب إمكانية الشراء من ماكينة صرف التذاكر في المحطات، موضحًا أن المونوريل ملك للمواطنين ويشبه منزلهم، وقال: «المونوريل زي بيتك.. شوف إنت بتتعامل في بيتك إزاي واتعامل في المونوريل».

