إصابة 10 أشخاص بينهم 5 أطفال في حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب 10 أشخاص، بينهم 5 أطفال؛ إثر وقوع حادث مروري بالطريق الإقليمي بعد كوبري بقيرة في اتجاه مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بوقوع الحادث ووصول المصابين إلى المستشفى.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات لنقل المصابين، فيما تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وخضع المصابون للفحوصات والأشعة الطبية اللازمة.

وأكد مصدر طبي أن الحالات العامة للمصابين مستقرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.



