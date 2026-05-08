شهد مسرح دار أوبرا الإسكندرية، مساء أمس الخميس، حفلًا فنيًا استثنائيًا بعنوان "وردة وبليغ"، أُقيم تحت رعاية وزارة الثقافة، ورفع لافتة "كامل العدد"، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق الطرب الأصيل ومحبي التراث الموسيقي العربي.

قاد الحفل المايسترو مصطفى حلمي، بمشاركة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، في سهرة أعادت إلى الأذهان روائع الموسيقار الراحل بليغ حمدي، وأشهر ما تغنت به وردة الجزائرية، عبر مجموعة من الأصوات الشابة التي تألقت في تقديم مختارات من كلاسيكيات الغناء العربي.

وانقسم الحفل إلى فاصلين حملا العديد من المحطات الغنائية البارزة في تاريخ الموسيقى العربية، حيث افتتحت يمنى حسن الأمسية بأغنية "العيون السود"، ثم قدم مصطفى سعد أداءً مميزًا لأغنيتي "تخونه" و"التوبة"، فيما شدت آلاء أيوب بأغنية "ليالينا"، واختتم ياسر سعيد الفاصل الأول بأغنيتي "عيون بهية" و"موعود".

وفي الفاصل الثاني، استهلت ولاء طلبة فقرتها بأغنية "يا أهل الهوى"، بينما قدم أمير رفاعي أغنية "حبيبتي من تكون"، وتألقت ندى غالب في أداء "وحشتوني" و"أنا على الربابة بغني"، قبل أن يختتم محمد الخولي الحفل بأغنيتي "بوابة الحلواني" و"أي دمعة حزن لا"، وسط تفاعل كبير وتصفيق متواصل من الجمهور.

ويأتي الحفل ضمن سلسلة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية بهدف تعزيز الوعي الموسيقي وإحياء التراث الغنائي المصري والعربي.