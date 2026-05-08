كشف الدكتور محمد أبو الغار، رائد تقنية أطفال الأنابيب في الشرق الأوسط، عن أبرز التساؤلات التي واجهت المجتمع مع بداية ظهور تقنية أطفال الأنابيب في مصر، مؤكدًا أن السؤال عن هل هي حلال أم حرام كان أكثر ما يشغل أذهان الناس في ذلك الوقت.

وقال "أبو الغار" عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON E”، أمس الخميس، إنه تم حل هذا الأمر بصدور فتوى عن الأزهر الشريف، إلى جانب رأي مماثل من الكنيسة أحضره زميله الدكتور فتحي إسكندر، موضحًا أن الفتويين تم وضعهما في إطارين وتعليقهما عند مدخل مركزه، لأن هذه القضية كانت تمثل سؤالاً رئيسيًا عند المرضى.

ولفت إلى أن الشعور بالخجل كان من أكبر التحديات المرتبطة بتأخر الإنجاب، موضحًا أن كثيرًا من السيدات كنّ يشعرن بالحرج في البداية من الذهاب إلى مركز أطفال الأنابيب، خوفًا من نظرة المجتمع أو الاعتقاد بوجود مشكلة لديهن، مضيفًا أن الأمر تغير مع الوقت وأصبحن يأتين مع أسرهن بشكل طبيعي.

وأوضح أن مصطلح “أطفال الأنابيب” جاء من وسائل الإعلام الإنجليزية، بينما الاسم العلمي الحقيقي للتقنية هو “الإخصاب خارج الجسم”.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منى محمد أبو الغار، ابنة رائد تقنية أطفال الأنابيب في الشرق الأوسط عن فكرة إنجاب التوأم عبر أطفال الأنابيب: "هو مش المفروض إنه يبقى ده العموم إن الناس تجيب توأم من أطفال الأنابيب، يمكن في الأول مع بدايات أطفال الأنابيب كانوا بيرجعوا أعداد كبيرة علشان عايزة تزود نسب النجاح".

وأضافت أن التطور الكبير في التقنية وارتفاع نسب النجاح دفع الأطباء إلى تقليل عدد الأجنة المنقولة، لأن الحمل في توأم أو أكثر يرتبط بمضاعفات ومشكلات أكبر للأم والجنين.

وأكدت أن الهدف الأساسي للأطباء هو أن تمر السيدة بفترة حمل آمنة وتلد بسلام هي وطفلها، قائلة: “نجاحنا الحقيقي أن تعود الأم إلى منزلها مع طفل سليم، لأن زيادة عدد الأجنة تقلل فرص الولادة الآمنة دون مشكلات".



ويحتفل "أبو الغار" والدكتورة رجاء منصور، والدكتور جمال أبو السرور، مؤسسي المركز المصري لأطفال الأنابيب، بمرور 40 سنة على تأسيس المركز منذ عام 1986.