إلغاء مباراة في كأس ليبرتادوريس في كولومبيا بسبب شغب الجماهير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألغيت المباراة التي جمعت بين إندبندينتي ميديلين ​الكولومبي وضيفه فلامنجو البرازيلي ضمن منافسات ‌دور المجموعات في كأس ليبرتادوريس للأندية لكرة القدم فجر اليوم، الجمعة، بعدما أشعل مشجعو صاحب ​الأرض المشاعل وألقوا أشياء على ​أرض الملعب بعد وقت قصير من بداية ⁠اللقاء.

وأعيد الفريقان إلى غرف الملابس ​وتم إخلاء الملعب، قبل أن يقرر اتحاد ​أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) إلغاء المباراة.

ولم يرد إندبندينتي ميديلين والكونميبول على الفور على طلب التعليق ​المرسل عبر البريد الإلكتروني.

وذكرت تقارير في ​وسائل الإعلام الكولومبية أن مشجعي إندبندينتي ميديلين كانوا ‌يحتجون ⁠على إدارة النادي، وسط سلسلة من النتائج السيئة.

وقال جوزيه بوتو مدير الكرة في فلامنجو إن ناديه حامل لقب كأس ​ليبرتادوريس، يتوقع ​أن ⁠يُمنح الفوز والنقاط الثلاث بموجب لوائح الكونميبول.

وأضاف في مقطع فيديو ​نشر على حسابات فلامنجنو في ​وسائل ⁠التواصل الاجتماعي "المسؤولية لا تقع علينا، واللوائح واضحة. لم يتمكن صاحب الأرض من ضمان ⁠الأمن".

ويتصدر ​فلامنجو المجموعة الأولى في ​كأس ليبرتادوريس، بينما يحتل إندبندينتي ميديلين المركز الثالث ​خلف إستوديانتيس الأرجنتيني.