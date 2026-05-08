كاسيميرو: أنشيلوتي بكى عندما علم برحيلي عن ريال مدريد

كشف البرازيلي كاسيميرو تفاصيل مؤثرة عن رحيله عن ريال مدريد، مسلطًا الضوء على رد فعل المدير الفني كارلو أنشيلوتي عند إبلاغه بقرار المغادرة.

وقال كاسيميرو، في تصريحات عبر شبكة TNTSports البرازيلية: «عندما قررت الرحيل عن ريال مدريد، دخلت إلى مكتب كارلو أنشيلوتي، وعندما التفتّ إليه وجدته يبكي».

وأضاف: «قلت له: يا مدرب، لا يمكنك أن تفعل ذلك، فردّ قائلاً: أنا آسف، لكنني قريب منك ومن لوكا ومودريتش وتوني كروس، قريب جدًا منكم جميعًا، وأعلم أنكم اتخذتم القرار، لكنه أمر مؤثر بالنسبة لي لأنك لاعب أحبه كثيرًا ومهم جدًا للنادي».