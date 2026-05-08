ليبيا: اشتباكات في الزاوية وصافرات إنذار في مصفاة النفط بالمدينة

أعلنت مديرية الأمن في مدينة الزاوية الليبية والغرفة الأمنية المشتركة وأجهزة أمنية بالمدينة، انطلاق عملية أمنية واسعة النطاق، قالت إنها تستهدف أوكار المجرمين والمطلوبين والخارجين عن القانون، وكل من تورط في أعمال تهدد الأمن العام والسلم الاجتماعي.

وأكد أحد شهود العيان في المدينة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بداية الاشتباكات منذ صباح اليوم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالقرب من مصفاة الزاوية، حيث دوت صفارات الانذار، لافتا إلى أن بوادر الاشتباك بدأت منذ البارحة حين قامت جهات أمنية بالتحشيد وإخلاء مناطق سكنية بالقرب من المصفاة.

وأفاد الشاهد أن الاشتباكات تدور حاليا بين مجموعة من الكتائب الأمنية، من ضمنها قوة دعم مديريات الأمنية بقيادة "محمد بحرون" المقرب من حكومة طرابلس، وكتيبة الإسناد بقيادة "عثمان اللهب" المقرب من وزير الداخلية بحكومة بنغازي المدعومة من مجلس النواب.

وأكد الغرفة الأمنية المشتركة أن هذه العملية تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى فرض سلطة الدولة، وتجفيف منابع الجريمة، وإنهاء حالة الفوضى والانفلات الأمني، داعية المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية، والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.

ولم ترد أنباء إلى الآن عن سقوط ضحايا من الطرفين أو ضمن المدنيين، فيما أفاد الهلال الأحمر في المدينة بتلقي نداءات استغاثة كثيرة من المواطنين العالقين، وسط حالة من القلق والهلع بين المدنيين بعد سقوط قذائف عشوائية على بعض المنازل.

من جهتها، أشارت شركة الزاوية لتكرير النفط إلى سقوط العديد من القذائف من العيار الثقيل في عدة مواقع داخلها، وصلت إلى مناطق التشغيل، الأمر الذي استوجب اتخاذ إجراءات عاجلة طارئة بإيقاف مصفاة النفط بالكامل وإخلاء الميناء من الناقلات حفاظا على سلامة المستخدمين والمنشآت والمحافظة على البيئة المحيطة، في الوقت الذي تستمر فيه متابعة الموقف داخل الشركة من خلال لجنة طوارئ فعلت منذ يوم الأمس