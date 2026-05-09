أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بجهود مصر والتزامها حتى تم إنشاء المقر الجديد لجامعة سنجور، بعد استثمار أكثر من 60 مليون يورو.

وقال خلال فعاليات افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور في الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إن هناك زيادة في أعداد طلبة الجامعة، مؤكدا الالتزام بتخطي 500 طالب وهو الهدف المعلن اليوم.

وأضاف أن طلبة جامعة سنجور يشكلون وسيشكلون كوادر وأطر منظمات دولية والاتحاد الإفريقي وتجمع دول غرب إفريقيا وغير ذلك، بما يقود إلى ظهور الكثير من المواهب.

وأوضح أن الفرانكفونية وُلدت من إرادة أربعة قادة بعد استقلال الدول الإفريقية وقالت إن الفرنسية ليست لغة الذي استعمرنا، وتابع: "إفريقيا قالت فرنسا لنا والفرنسية غنيمة حرب لنا وسنعمل على إثرائها.. الفرانكفونية هي ابتكار غير مركزي.. الفرانكفونية ملك كل أولئك الذين قرروا تبني اللغة الفرنسية سواء مبدعين أو كتاب أو مبدعين أو فنانين.. أولئك الذين ورثوا الفرنسية سواء كان إرثًا سعيدًا أو حزينًا".

وأشار إلى أن هذه الجامعة تحمل هذا التاريخ الجامع، وقال: "في كل القارات اللغة الفرنسية هي التي تجمعنا.. وهي ليست لغة يمكن أن نختصرها في ماضٍ مبسط لكنها لغة تحمل معها مشروع تحرر وإرادة الاستمرار في التقدم".

ونوه بأن الفرانكفونية لا يمكن أن يعيشها الإنسان إلا في ظل تعددية اللغات، وقال: «لكل منا لغته أو لغاته الأصلية.. لغاتنا التي نسميها لغتنا الأم ولكن الفرنسية بفضل الفرانكفونية أصبحت اللغة الحاضنة التي تبناها الآخرون وأصبحت تتصادم مع لغات كثيرة».

وأوضح أن مركز اللغة الفرنسية يوجد على أحواض نهر الكونجو وليس على أخواض نهر السين لأن هناك العدد الأكبر من الناطقين باللغة الفرنسية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، بمدينة برج العرب الجديدة، بحضور نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدد من المسئولين الأفارقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن برنامج عمل الرئيس الفرنسي يشمل جلسة مباحثات مصرية فرنسية، لبحث تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات، فضلا عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأس تلك الملفات أزمات الشرق الأوسط، وخاصة الحرب الإيرانية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه من المقرر أن يتم خلال الزيارة افتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور في مدينة برج العرب بالإسكندرية، وهو المشروع الذي يعد نقلة نوعية للجامعة الفرنكوفونية الدولية.