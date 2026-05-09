نشر الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، فيديو جديدًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أوضح خلاله تفاصيل مشروع صكوك الأضاحي لعام 2026، وأسعار الصكوك وطرق السداد المتاحة للمواطنين.

وأوضح رسلان خلال الفيديو أن قيمة صك الأضحية البلدي بلغت 9500 جنيه، بينما وبلغ سعر المستورد 7000 جنيه، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يحصل المضحي على 7 كيلو جرامات من اللحوم ضمن المشروع.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي يُعد عملًا مؤساسيا يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأضاحي، سواء من اللحوم أو الدهون أو الجلود وغيرها، مع الالتزام بأعلى المعايير الصحية في انتقاء الأضاحي وذبحها وحفظ اللحوم وتوزيعها على المستحقين.

وأشار إلى أن المشروع لا يتضمن أي رسوم إدارية أو إعلانية، بما يضمن وصول قيمة الصك كاملة إلى المستحقين، لافتًا إلى إمكانية تقسيط قيمة الصك على 6 أشهر بالتعاون مع البنوك الشريكة.

وأضاف أن صكوك الأضاحي متاحة من خلال البنوك المشاركة، ومديريات الأوقاف، إلى جانب وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة مثل «إنستا باي» و«فوري» ومنصة مصر الرقمية.