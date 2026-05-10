أشاد النائب محمد مجاهد عضو مجلس النواب، بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتجوله في مدينة الإسكندرية في مشهد وصفه بالرائع.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، إن ماكرون تناول وجبة سمك في منطقة بحري، كما تناول «آيس كريم عزة»، وكان سعيدًا للغاية بهذه الجولة.

وأضاف أن ركض ماكرون في المدينة امتد ليصل إلى 10 كيلو مترات كاملة، موضحًا أنه كان من المعتاد أن يكون الركض على البحر، لكن ماكرون أقدم على شيء غير معتاد، وهو الركض داخل المناطق الشعبية وبين المواطنين وسط أجواء آمنة وسعيدة للغاية.

ونوه إلى أن عددا من المواطنين كانوا يركضون على الكورنيش، لكنهم سرعان ما انضموا للركض مع ماكرون، في مشهد كان مميزًا من كل النواحي.

وشدد مجاهد، على أهمية هذه الزيارة قائلًا إنها تُشكِّل دعاية غير مباشرة لمصر بشكل شديد الأهمية، وعلى نحو يكون منظورًا أمام العالمخ أجمع، كما أن الزيارة كانت مهمة للغاية في هذا الوقت.