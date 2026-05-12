تراجع معظم مؤشرات الأسهم العالمية وارتفاع أسعار النفط وسط المخاوف من الحرب مع إيران

تراجعت معظم مؤشرات الأسهم العالمية، اليوم الثلاثاء، حيث تصادم التفاؤل الذي عززه الارتفاعات القياسية في بورصة "وول ستريت" مع المخاوف المرتبطة بارتفاع أسعار النفط واحتمالية حدوث فقاعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 6ر0% في بداية التداولات ليصل إلى 60ر8006 نقطة، كما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 8ر0% ليصل إلى 77ر24148 نقطة.

وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 5ر0% ليصل إلى 65ر10219 نقطة.

ومن المتوقع أن تتجه الأسهم الأمريكية نحو الانخفاض، حيث تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنحو 1ر0% لتصل إلى 49763 نقطة، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4ر0% لتصل إلى 25ر7409 نقطة.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 5ر0% ليصل إلى 57ر62742 نقطة.

وتراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 3ر2% ليصل إلى 15ر7643 نقطة، وهو ما يصنفه المحللون كنتيجة للاعتماد المفرط على الآمال المتلاشية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 4ر0% ليصل إلى 70ر8670 نقطة.

وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 2ر0% ليصل إلى 91ر26347 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنحو 3ر0 % ليصل إلى 49ر4214 نقطة.

وأغلقت مؤشرات بورصة "وول ستريت" الأمريكية، أمس الاثنين، على صعود، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 91ر13 نقطة أي بنسبة 2ر0% ليصل إلى 84ر7412 نقطة.

كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 31ر95 نقطة أي بنسبة 2ر0% ليصل إلى 47ر49704 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بواقع 05ر27 نقطة أي بنسبة 1ر0% ليصل إلى 13ر26274 نقطة، مسجلا أعلى مستوى تاريخي له.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها، مع تزايد احتمالية استمرار الحرب مع إيران، حيث ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 90ر2 دولار ليصل إلى 97ر100 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي بواقع 61ر2 دولار ليصل إلى 82ر106 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 62ر157 ين ياباني من 12ر157 ين، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1747ر1 دولار من 1787ر1 دولار