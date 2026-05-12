الخطوط الجوية الهندية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى بداية يوليو

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الخطوط الجوية الهندية ألغت رحلاتها إلى إسرائيل حتى بداية يوليو.

وبعد الاضطرابات الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، زادت شركات الطيران في الشرق الأوسط رحلاتها، بينما ألغت شركات خارج الخليج رحلات إلى تل أبيب ودبي ومدن أخرى حتى تواريخ متفاوتة بين مايو وأكتوبر 2026.

وأعلنت شركة «إير بالتيك» في لاتفيا إلغاء جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 28 يونيو. فيما ألغت شركة الطيران الكندية جميع رحلاتها إلى تل أبيب ودبي حتى السابع من سبتمبر.

وألغت شركة الطيران الإسبانية جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 مايو.

وعلقت شركة «إير فرانس» رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت ودبي حتى 27 مايو، وإلى الرياض حتى 19 من الشهر نفسه.

ومددت شركة الطيران الأمريكية إلغاء رحلاتها بين أتلانتا وتل أبيب حتى 30 نوفمبر، وتعتزم استئناف رحلاتها من نيويورك إلى تل أبيب في السادس من سبتمبر.

من جهتها، علقت شركة الطيران البولندية رحلاتها إلى تل ‌أبيب حتى 31 مايو.

وأوقفت لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية وإديلفايس رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 مايو.

وتعتزم شركة الطيران الاقتصادي «يورو وينجز» تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى التاسع من يوليو.