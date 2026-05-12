هيئة مكافحة الفساد بأوكرانيا تكشف تورط المدير السابق لمكتب زيلينسكي في مخطط لغسل الأموال

أعلنت سلطات مكافحة الفساد في أوكرانيا أنها كشفت عن مخطط مزعوم لغسل الأموال تورط فيه المدير السابق لمكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أندريه يرماك.

وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد، أمس الاثنين، إن مجموعة منظمة يشتبه في أنها قامت بغسل ما يعادل نحو 9 ملايين يورو (6ر10 ملايين دولار) على صلة بمشروع بناء فاخر قرب كييف.

ويشتبه في أن يرماك كان جزءا من هذه المجموعة.

وكان يرماك قد استقال في أواخر نوفمبر من العام الماضي على خلفية فضيحة فساد أعقبت تفتيش منزله.

وكان يرماك من المقربين للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وعين مديرا لمكتب زيلينسكي منذ عام 2020، وكان يعد ثاني أقوى شخصية في أوكرانيا.

وتزامن هذا الإعلان مع انتهاء وقف إطلاق النار الذ استمر ثلاثة أيام بوساطة أمريكية بين روسيا وأوكرانيا، والذي خفف حدة القتال ولكنه لم يوقفه تماما، في ظل استمرار الغزو الروسي لجارتها للعام الخامس على التوالي دون أي مؤشر على التوصل إلى تسوية سلمية، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس (أ ب).

وقال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، إن أوكرانيا عرضت تمديد وقف الأعمال القتالية.

وأفاد سيبيها، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا أطلقت أكثر من 200 طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال الليل، حيث استهدفت بنية تحتية مدنية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ستة آخرين.

وقال الوزير، عبر منصة "إكس"، "حان الوقت لتعزيز مواقعنا وإجبار موسكو على إنهاء الحرب. يجب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يدرك أن الأمور ستزداد سوءا بالنسبة له".

وقال محللون غربيون إن الوضع الميداني لأوكرانيا تحسن مؤخرا مع استخدامها تقنيات متطورة في مجال الطائرات المسيرة المتطورة لصد الجيش الروسي الأكبر حجما.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت 30 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية على الحدود مع أوكرانيا.