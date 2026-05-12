ماليزيا تبحث عن 14 مفقودا من إندونيسيا بعد غرق قاربهم

باشرت السلطات الماليزية، اليوم الثلاثاء، عملية البحث عن 14 إندونيسيا لا يزالون في عداد المفقودين، وذلك بعد غرق قارب كان يقل 37 شخصا أمس.

وأفاد مكتب البحرية في منطقة بيراك الوسطى في ولاية بيراك بأنه تم إنقاذ 23 شخصا، أمس الاثنين، بواسطة سفينة صيد محلية، بعد أن انقلب القارب قبالة جزيرة بانكور في بيراك. ويُعتقد أن القارب كان يقل مهاجرين غير شرعيين "لا توجد بحوزتهم أوراقا رسمية".

وقال مدير وكالة إنفاذ القانون البحري الماليزية، الكابتن محمد شكري، إن سفينة الصيد المحلية أرسلت طلب استغاثة لمساعدتها بعد أن عثرت على أشخاص يطفون على سطح مياه البحر قبل الفجر.

وذكر بيان صادر عن السلطات أنه تم تفعيل عملية بحث وإنقاذ أمس الاثنين، وأنها ستستمر إلى حين العثور على جميع المفقودين.

وأوضح شكري، أنه يُعتقد أن الضحايا غادروا منطقة "كيساران" في إندونيسيا يوم 9 مايو الجاري، وإنهم كانوا في طريقهم إلى عدة وجهات في ماليزيا، تشمل بينانج وسيلانجور وكوالالمبور.

وكان هناك 37 شخصا في القارب، وتم تسليم الناجين الـ 23 إلى السلطات البحرية لاستجوابهم.