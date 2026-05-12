شركة راينميتال تبدأ إنتاج طائرات مسيرة انقضاضية

بدأت شركة "راينميتال"، أكبر شركة أسلحة في ألمانيا، إنتاج طائرات مسيرة انقضاضية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أرمين بابيرجر خلال الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت عبر الإنترنت، اليوم الثلاثاء: "سنبدأ الآن الإنتاج المتسلسل لهذا النظام في موقع نويس". وكان يشير بابيرجر بذلك إلى طائرة مسيرة يمكنها التحليق لمدة تصل إلى 70 دقيقة قبل أن تنقض على هدف وتنفجر فيه.

وأوضح متحدث باسم "راينميتال"، أن الشركة تنتج هذا الطراز بالفعل في موقع بمدينة براونشفايج، وهي على وشك توسيع التصنيع ليشمل موقع نويس قرب دوسلدورف. وكان مصنع نويس يستخدم سابقا لإنتاج قطع غيار السيارات، بينما تتخلى "راينميتال" حاليا عن قطاعها المتعثر لتوريد مكونات السيارات.

ومن المقرر استخدام مصنع نويس مستقبلا لإنتاج معدات عسكرية، من بينها الطائرات المسيرة من طراز "FV-014". وكانت القوات المسلحة الألمانية قد طلبت مؤخرا هذه الطائرات مقابل 300 مليون يورو، مع وجود اتفاقية إطارية تسمح بطلبات إضافية. ومن المنتظر بدء أولى عمليات التسليم العام المقبل.

وبحسب الشركة، يبلغ مدى الطائرات المسيرة حتى 100 كيلومتر، بينما يزن رأسها الحربي، بما في ذلك جهاز التفجير، نحو 4 كيلوجرامات. ويمكن للطائرة البقاء في الجو لمدة تصل إلى 70 دقيقة لمراقبة الأهداف. كما أنها مزودة بمتفجرات وتستخدم أيضا لأغراض الاستطلاع.

وهذه الطائرات مخصصة للاستخدام لمرة واحدة فقط، ويطلق عليها في القطاع اسم "الذخيرة المتسكعة". ويتم إطلاقها من حاوية بواسطة جهاز تفجير، ثم تنفتح في الجو وتواصل الطيران. ولا يمكن إعادة استخدامها أو الهبوط بها مجددا. وإذا انتهى الوقت المحدد دون العثور على هدف، فمن المفترض أن تسقط الطائرة بشكل متحكم فيه.

وأكد بابيرجر، أن "راينميتال" طورت هذه الطائرة خلال بضعة أشهر فقط، وأضاف: "برأسها الحربي البالغ 4 كيلوجرامات، تجمع بين الاستطلاع والتأثير القتالي"، مشيرا إلى أن النقطة الأهم هي أن الطائرة يتم تصنيعها بالكامل داخل الاتحاد الأوروبي، إذ تُصنع الطائرة في ألمانيا بينما يُصنع الرأس الحربي في إيطاليا.

كما حصلت شركتا "شتارك" و"هلسينج" المنافستان على طلبات من الجيش الألماني لطائرات مشابهة، بينما دخلت "راينميتال" هذا المجال متأخرة نسبيا. وتقع الإدارة الرئيسية للشركة في دوسلدورف، بينما يوجد أكبر مصانعها في أونترلوس بولاية سكسونيا السفلى، حيث يعمل نحو 4 آلاف شخص لدى الشركة.