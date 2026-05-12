ماكرون يعلن عن اتفاقات استثمارية بقيمة 23 مليار يورو خلال قمة أفريقيا إلى الأمام

نيروبي - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 12 مايو 2026 - 1:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 مايو 2026 - 1:23 م

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن القمة الفرنسية الأفريقية أسفرت عن اتفاقات استثمارية بقيمة 23 مليار يورو (27 مليار دولار).

وقال ماكرون، خلال مشاركته في قمة "أفريقيا إلى الأمام" التي عقدت في نيروبي اليوم الثلاثاء، إن هذه الاتفاقات تشمل 14 مليار يورو من شركات فرنسية و9 مليارات يورو من رواد أعمال ومستثمرين أفارقة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ماكرون، خلال القمة التي شهدت مشاركة أكثر من 30 رئيس دولة، وحضور 7 آلاف مندوب، من بينهم ممثلون عن كبرى الشركات الفرنسية والأفريقية، مضيفا أن "هذه سابقة كبيرة".

وأضاف الرئيس الفرنسي: " لنقفز معا إلى الأمام، فهذا ليس برنامجا يفرض من الأعلى، من أوروبا على أفريقيا، بل هي شراكة متكافئة".


