جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة أطلقت من الشرق تجاه إيلات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتراض مسيرة أطلقت من جهة الشرق، في سماء مدينة إيلات جنوبي البلاد.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن "سلاح الجو اعترض قبل قليل مسيرة أطلقت من جهة الشرق ولم تفعل الإنذارات وفقا للسياسة المعتمدة في مثل هذه الحوادث".

وأضاف: "المسيرة أطلقت من جهة الشرق والجيش يحقق في مصدر إطلاقها"، دون مزيد من التفاصيل.

وهذه المرة الأولى التي يعترض فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة أطلقت من الشرق في إيلات منذ إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى التهدئة في 8 أبريل الماضي.