قطر وتركيا تؤكدان رفضهما لأي خطوات أحادية قد تعرض أمن مضيق هرمز للخطر

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، الذي يزور البلاد حاليا.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية القطرية، جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر التطورات في المنطقة، لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبحث الجانبان الاتصالات الجارية لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتأكيد على أهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ولبنان.

وأكد الجانبان، دعم دولة قطر والجمهورية التركية لجهود الوساطة الباكستانية، وأعربا عن أملهما في أن تسهم في إنهاء الأزمة. كما شددا على رفضهما لأي خطوات أحادية قد تعرّض أمن مضيق هرمز للخطر أو تؤثر على استقرار الملاحة الدولية.

وأكد الطرفان، إدانة البلدين لأي استهداف يطال السفن التجارية أو يهدد أمن الملاحة البحرية في المنطقة، باعتبار أن مثل هذه الأعمال تعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وتمس استقرار التجارة الدولية والإمدادات الحيوية.

واتفق الجانبان، على أن المرحلة القادمة تحتاج إلى المزيد من التنسيق والتشاور والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.