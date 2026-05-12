ألقت السلطات السورية، الثلاثاء، القبض على جايز الموسى، قائد أركان القوات الجوية في عهد النظام المخلوع.

وأفادت وزارة الداخلية السورية، في بيان مقتضب، بـ"إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن المجرم جايز حمود الموسى قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام البائد".

وأشارت إلى أن ذلك جرى في عملية "محكمة" لإدارة مكافحة الإرهاب.

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة عناصر النظام السابق المتهمين بالتورط في انتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة الممتدة بين 2011 و2024.

وفي 8 ديسمبر 2024، تمكن مسلحون سوريون بقيادة الرئيس الحالي أحمد الشرع من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد (2000-2024).