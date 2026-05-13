تراجع معدل نمو الاقتصاد القبرصي إلى 3% خلال الربع الأول

أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء القبرصي، اليوم الأربعاء، تراجع معدل نمو اقتصاد قبرص خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

وقال المكتب، إن الاقتصاد سجل خلال الأشعر الثلاثة الأولى من العام الحالي نموا بمعدل 3% سنويا، من إجمالي الناتج المحلي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقابل نموه بمعدل 4.3% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وتراجع معدل النمو خلال الربع الأول إلى أقل مستوى له منذ الربع الثالث من 2023.

وأشار مكتب الإحصاء، إلى أن النمو العام للاقتصاد جاء بفضل الأداء الجيد لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والتأمين.

وعلى أساس ربع سنوي بلغ معدل نمو اقتصاد الجزيرة العضو في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.2% خلال الربع الأول، مقابل 5. 1% خلال الربع الأخير من العام الماضي.