ليبيا وألمانيا يبحثان سبل تطوير التعاون بين البلدين

بحث مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية أشرف محمد التائب، مع سفير ألمانيا لدى طرابلس، رالف - جوزيف طراف، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وتناول الاجتماع، تعزيز الشراكة الاقتصادية ودعم دور القطاع الخاص في مسار التنمية، إلى جانب الوقوف على الترتيبات النهائية المتعلقة بعقد الدورة الخامسة للملتقى الاقتصادي الليبي الألماني، المزمع تنظيمه في طرابلس يومي 19 و20 مايو الجاري، بمشاركة وفد رفيع المستوى من وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية،وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال".

وبحث الجانبان، فرص التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والاستفادة من الخبرات الألمانية في هذا القطاع، إضافة إلى مناقشة مسألة تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات، بما يسهم في دعم التواصل وتعزيز حركة التعاون والتبادل بين البلدين.

وأكد الجانبان، في ختام الاجتماع، أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم العلاقات الليبية الألمانية.