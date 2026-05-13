إندونيسيا: الادعاء العام يطالب بسجن مؤسس جوجيك 18 عاما بسبب فساد مزعوم

طالب ممثلو الادعاء العام في إندونيسيا، اليوم الأربعاء، بسجن ناديم أنور مكارم، الشريك المؤسس لشركة "جوجيك" العملاقة لخدمات النقل والدفع، لمدة 18 عاما؛ بسبب دوره المزعوم في قضية فساد مرتبطة بشراء حواسيب شخصية من طراز "جوجل كرومبوك" لصالح المدارس خلال جائحة كوفيد-19.

وطالب الادعاء أيضا، خلال جلسة في محكمة مكافحة الفساد في جاكرتا، بفرض غرامة قدرها مليار روبية (حوالي 57180 دولار)، كما طلب مصادرة أصول مكارم إذا لم يرد 809 مليارات روبية (حوالي 48.2 مليون دولار) مرتبطة بالبرنامج، إضافة إلى 4.8 تريليون روبية (حوالي 275.4 مليون دولار) وصفها الادعاء بأنها ثروة غير واضحة المصدر.

وبموجب هذا الطلب، قد يواجه مكارم عقوبة إضافية بالسجن لمدة تسع سنوات إذا لم يمتثل خلال شهر واحد بعد صدور الحكم النهائي.

وتم القبض على مكارم في سبتمبر، عقب تحقيقات بشأن عملية الشراء، التي يقول الادعاء إنها تسببت بخسائر للدولة تقدر بنحو 125 مليون دولار.

ووافق القضاة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، على تغيير وضع احتجازه إلى الإقامة الجبرية بعد خضوعه لعملية جراحية.

وحظيت المحاكمة باهتمام جماهيري واسع، حيث كثيرا ما يحضرها مئات من سائقي دراجات الأجرة النارية "أوجيك" تضامنا مع الرجل الذي أحدث تحولا كبيرا في اقتصاد العمل الحر في إندونيسيا.