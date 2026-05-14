البحوث الإسلامية يطلق قافلة دعوية وتوعوية جديدة إلى الواحات البحرية

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم، قافلة دعوية وتوعوية جديدة إلى الواحات البحرية.

وأوضح بيان صحفي صادر عن المجمع، أن هذ القافلة تأتي في إطار حرصه على الوصول إلى مختلِف الفئات المجتمعية، لا سيما في المناطق النائية؛ بما يُسهِم في دعم الوعي الدِّيني والفكري، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.

وتستهدف القافلة، نَشْر الوعي الدِّيني الصحيح، وترسيخ القِيَم الأخلاقيَّة والمجتمعيَّة، من خلال لقاءات دعويَّة وتوعويَّة داخل المساجد ومراكز الشباب والتجمُّعات السكانيَّة؛ بما يُسهِم في تصحيح المفاهيم، وتعزيز الانتماء، ودعم الاستقرار الفكري داخل الأسرة والمجتمع.

وأكَّد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ العمل الميداني يُعدُّ من أهم أدوات الأزهر في أداء رسالته المجتمعيَّة، مشيرًا إلى أنَّ القوافل الدعويَّة والتوعويَّة تمثِّل امتدادًا مباشرًا لجهود المجمع في الوصول إلى الناس في أماكنهم، والتفاعل مع قضاياهم الواقعيَّة.

وأوضح أنَّ هذه القوافل تُسهِم في نقل الخطاب الدِّيني مِنَ الإطار النَّظري إلى التطبيق العملي؛ من خلال تناول قضايا تمسُّ حياة المواطنين بشكل مباشر، وتعزيز مفاهيم الوسطيَّة والاعتدال، وترسيخ القِيَم التي تحفظ تماسُك الأسرة واستقرار المجتمع.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني، إلى أنَّ القوافل الدعويَّة تمثِّل أداةً فاعلةً في تعزيز الوعي الدِّيني الرشيد.

وأكد أنَّ استمرار الحضور الميداني للوعَّاظ في الواحات البحريَّة يعكس اهتمام الأزهر الشريف بالمناطق البعيدة، ويُسهم في بناء وعيٍ متوازنٍ قادرٍ على مواجهة التحديات الفكريَّة والسلوكيَّة.