تمثل القمة الإفريقية الفرنسية بالعاصمة الكينية نيروبي مايو 2026 إفريقيا إلى الأمام نقطة تواصل جوهرية في مسار العلاقات الفرنسية الإفريقية وتعد هذه القمة - التي يترأسها الرئيسان إيمانويل ماكرون، ويليام روتو بمشاركة العديد من زعماء الدول الإفريقية على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - اول قمة تنظمها فرنسا في أحدي الدول الناطقة بالإنجليزية مما يعكس رغبة باريس في تنويع شراكاتها وتوسيع نفوذها الجيوستراتيجي خارج نطاق مستعمراتها السابقة في منطقة الغرب الإفريقي ، وتنعقد هذه القمة في ظل الحرب الإيرانية الأمريكية مع ضروة تحول إفريقيا من موضوع للتجاذبات الدولية إلى فاعل يسعى لبناء استقلال استراتيجي بجانب مشاركة مصر تاكيداً على دورها كركيزة للاستقرار في القارة الإفريقية.

ويستند هذا المقال إلى مقاربة تحليلية لتفنيد مخرجات هذه القمة وذلك عبر استعراض عدد من المحاور التي تتقاطع في إبعادها السياسية والاستراتيجية حيث ينصب التركيز على المحاور التالية:ـ

1-الأبعاد الاستراتيجية للقمة وفلسفة الشراكة الجديدة.

2- السياق الجيوسياسي للصراع الأمريكي الإيراني لعام 2026.

3- تداعيات الأزمة على مسار التنمية المستدامة في إفريقيا.

4- انعكاسات القمة على التنمية في مصر .

5- أثر القمة على التنمية الشاملة في الدول الإفريقية

أولاً: الأبعاد الاستراتيجية للقمة وفلسفة الشراكة الجديدة :

انطلقت القمة من رؤية تهدف إلى الانتقال من منطق المساعدات الإنمائية التقليدية إلى فضاء الاستثمارات المباشرة والشراكات القائمة على الندية والابتكار وسعت فرنسا من خلال هذا المحفل إلى تحقيق استقلال استراتيجي مشترك لإفريقيا وأوروبا في مواجهة الاستقطاب الدولي مع التركيز على ملفات التمويل المستدام والتحول للطاقة الخضراء والتحول الرقمي، وإصلاح المالي الدولي لدمج الأولويات الإفريقية ضمن الأطر الاقتصادية العالمية.

ثانياً: السياق الجيوسياسي للصراع الأمريكي الإيراني لعام 2026

اندلع في 28 فبراير 2026 تصعيد عسكري حاد بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى من خلال ضربات جوية استهدفت البنية الاستراتيجية الإيرانية مما أدى إلى اغلاق مضيق هرمز ما ترتب عليه قفزة في أسعار الوقود الأحفوري النفط ليتجاوز 105 دولارات للبرميل ولم يقتصر أثر الحرب على المسرح الجغرافي فقط للمواجهة بل أمتد ليعيد تشكيل الجغرافيا البحرية العالمية حيث تم إعادة توجيه حركة التجارة عبر طريق رأس الرجاء الصالح مما زاد زمن الشحن بنحو 10 إلى 15 يوماً ورفع تكاليف النقل البحري بنسبة تتراوح بين 20% ، 40 % هذا الاضطراب وضع الدول الإفريقية في مقدمتها مصر أمام صدمات مركبة طالت قطاعات الطاقة والتجارة والأمن .

ثالثاً: تداعيات الأزمة على مسار التنمية المستدامة في إفريقيا :

واجهت الاقتصادات الإفريقية خلال عام 2026 ضغوطاً تنموية حادة نتيجة الصراع الأمريكي الإيراني تمثلت في:

1- صدمة الطاقة والتضخم:

شكلت تكاليف الطاقة والنقل ما بين 15% و25% من سلة التضخم في دول مثل كينيا وجنوب إفريقيا مع ارتفاع أسعار الوقود بنحو 25% .

2- أزمة الأمن الغذائي :

تأثرت القارة بشدة من اختناق سلاسل إمداد الأسمدة التي تمر عبر مضيق هرمز حيث يعتمد السودان بنسبة 54 % والصومال بنسبة 30% وكينيا بنسبة 26% على واردات الأسمدة عبر هذا الممر مما هدد الإنتاج الزراعي ورفع أسعار الغذاء.

3- الضغوط المالية والديون :

أدى الصراع إلى تراجع العملات الإفريقية بنسبة 5% إلى 15% وارتفاع عوائد السندات السيادية مما فاقم أزمة الديون المقومة بالدولار وضغط على الاحتياطيات النقدية للقارة.

4- تراجع الاستثمارات والتحويلات:

واجهت الاستثمارات الخليجية في إفريقيا التي تتجاوز 100 مليار دولار خطر التأجيل كما تراجعت التحويلات المالية للعمالة الإفريقية في الخليج وهى مصدر حيوي للنقد الأجنبي .

رابعاً: انعكاسات القمة على التنمية في مصر :

جاءت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة لترسخ مكانة مصر كقاطرة للتنمية والربط اللوجستي القاري وتتجلى انعكاسات هذه الشراكة على التنمية المصرية في عدة محاور :

1- الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي: تم رفع مستوى العلاقات المصرية الفرنسية الى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة مما أثمر عن نمو التبادل التجاري ليصل إلى 2.96 مليار دولار في عام 2025 كما قفزت الاستثمارات الفرنسية في مصر لتصل إلى 767.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024-2025 .

2- تطوير البنية التحتية والنقل: تركزت التفاهمات على مشاريع حيوية مثل إنشاء الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة وتعزيز استثمارات شركة CMA CGM في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتأمين سلاسل الإمداد العالمية .

3- التعليم وبناء القدرات: افتتح الرئيسان السيسي وماكرون المقر الجديد لجامعة سنجور ببرج العرب مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي لإعداد الكوادر الإفريقية الشابة والاستثمار في العنصر البشري الإفريقي في مجالات الإدارة والتنمية المستدامة كما تم إطلاق 70 برنامجاً دراسياً مشتركاً و30 برنامجاً للمنح المزدوجة بين الجامعات والمصرية والفرنسية .

4- الصحة والتنمية المستدامة: شمل التعاون دعم برنامج التامين الصحي الشامل بقرض ومنحة فرنسية بالإضافة إلى تمويل مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة الخضراء المستدامة.

خامساً: أثر القمة على التنمية الشاملة في الدول الإفريقية :

حققت القمة نتائج ملموسة تهدف إلى دفع عجلة النمو في القارة السمراء ومن أبرزها :

1- تعبئة الموارد المالية: أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون أن القمة نجحت في جمع استثمارات بقيمة 23 مليار يورو ما يقرب من 27.11 مليار دولار موجهة الى القارة الإفريقية منها 14 مليار يورو من أموال فرنسية عامة وخاصة مما سيساهم في خلق 250 الف وظيفة مباشرة .

2- دعم الابتكار والتحول الرقمي: تم اطلاق مسار سريع لمنح التأشيرات لرواد الأعمال التكنولوجيين والخريجين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتسهيل نفاذهم الى الصندوق الفرنسي للتقنيات العميقة .

3- التنمية الصناعية والطاقة الخضراء: شدد القادرة الافارقة على ضرورة التصنيع الأخضر وتوطين التكنولوجيا مع المطالبة بعدم خروج المعادن الاستراتيجية مثل الليثيوم والكوبالت من القارة كمواد خام بل يجب معالجتها محلياً لخلق قيمة مضافة ووظائف للإفارقة.

4- إصلاح النظام المالي: دعت القمة الى مراجعة معايير تقييم المخاطر الدولية التي تزيد من كلفة القروض للدول الإفريقية والمطالبة بآليات تمويل أكثر مرونة وتخفيف أعباء الديون لضمان العدالة المناخية والاقتصادية

5- الاستثمارات اللوجستية: أعلنت شركات فرنسية عن استثمارات كبرى منها 700 مليون يورو لتحديث ميناء مومباسا الكيني ، و120 مليون يورو لإنشاء مصنع للشبكات الصغيرة للطاقة المتجددة .

لذا تؤكد مخرجات قمة افريقيا إلى الأمام ان افريقيا بامتلاكها 40% من ذهب العالم، و90% من الكروم والبلاتين باتت تمثل مستقبل العالم ومع ذلك يظل التحدي قائماً في تحويل هذه التعهدات المالية والسياسية إلى مشاريع قائمة على الأرض تلمس حياة المواطن الإفريقى وتنهي حقبه التبعية لصالح شراكات متكافئة تحترم السيادة الوطنية وتدعم الاستقلال الاقتصادي للقارة.

كاتب متخصص في التنمية المستدامة

كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة