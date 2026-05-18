غزل المحلة يخطف فوزا قاتلا أمام الاتحاد السكندري ويُنعش آمال البقاء في الدوري

حقق فريق غزل المحلة فوزًا ثمينًا على ضيفه الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مجموعة الهروب من الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بإيقاع متوازن بين الفريقين، ونجح رشاد عرفاوي في هز الشباك مبكرًا في الدقيقة 24 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بمدافع الاتحاد محمود علاء وسكنت الشباك، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد (VAR) ويلغي الهدف بداعي وجود لمسة يد على كيبو سعيدي في بداية الهجمة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان المحاولات الهجومية، واقترب غزل المحلة من التسجيل بعدما ارتدت كرة رأسية من العارضة، في واحدة من أخطر فرص اللقاء.

وفي الوقت القاتل، تمكن محمد إسلام أرموشة من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 91، بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك، مانحًا فريقه ثلاث نقاط غالية.

وحاول الاتحاد السكندري العودة في النتيجة خلال الدقائق المتبقية، إلا أن محاولاته لم تُكلل بالنجاح، لتنتهي المباراة بفوز غزل المحلة بهدف دون رد.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة اشتباكات بين اللاعبين على أرض الملعب، أسفرت عن طرد سيف إمام، لاعب غزل المحلة، المتواجد على مقاعد البدلاء، ببطاقة حمراء مباشرة، فيما تلقى محمود علاء بطاقة صفراء، كما حصل جريندو على بطاقة صفراء بسبب تلك الاشتباكات.

وبهذه النتيجة، رفع غزل المحلة رصيده إلى 34 نقطة ليتقدم إلى المركز الثامن في ترتيب مجموعة الهروب من الهبوط، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 32 نقطة في المركز العاشر.