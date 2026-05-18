الإثنين 18 مايو 2026 10:39 م القاهرة
فرنسا: بدء محاكمة 20 عضوا في عصابة مخدرات بمارسيليا للحد من حرب الشوارع

الشرطة الفرنسية
باريس (د ب أ)
نشر في: الإثنين 18 مايو 2026 - 10:18 م | آخر تحديث: الإثنين 18 مايو 2026 - 10:18 م

بدأت في مدينة مارسيليا الساحلية بجنوب فرنسا، اليوم الاثنين، محاكمة 20 شخصا يشتبه في انتمائهم لعصابة مخدرات، في وقت تسعى فيه السلطات إلى كبح جماح حرب شوارع دموية ترتبط بتجارة المواد المخدرة.

ومن بين المتهمين في القضية، فيليكس بينجي، الزعيم المزعوم لعشيرة يودا والمعروف بلقب القط، إلى جانب 19 رجلا وامرأة آخرين.

ويتهم الادعاء العام الأشخاص العشرين بالمشاركة في صراع عنيف مع عصابة دي.زد مافيا المنافسة، من أجل فرض السيطرة على تجارة المخدرات في مارسيليا.

ويواجه المتهمون تهما تشمل الاتجار بالمخدرات، والانتماء إلى منظمة إجرامية وغسيل الأموال وقد تصل العقوبات في حال إدانتهم إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

وجرى افتتاح جلسة المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة.


