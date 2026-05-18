الحضري يشارك في قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027

يشهد حفل قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 المقرر إقامتها في القاهرة، مشاركة عدد من أساطير كرة القدم الإفريقية، يتقدمهم عصام الحضري.

ومن المنتظر أن تُقام مراسم القرعة، الثلاثاء 19 مايو، في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، على أن تُنقل مباشرة عبر قناة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على يوتيوب.

وتستضيف كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا النسخة التاريخية من البطولة خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027، في أول تنظيم مشترك بين 3 دول للبطولة، وأول عودة للمسابقة إلى شرق إفريقيا منذ 51 عامًا.

ومن المقرر تقسيم المنتخبات الـ48 المشاركة في التصفيات إلى 12 مجموعة، يتأهل منها أول وثاني كل مجموعة إلى النهائيات. ورغم مشاركة كينيا وأوغندا وتنزانيا في التصفيات، فإن المنتخبات الثلاثة ضمنت التأهل مسبقًا باعتبارها الدول المستضيفة، ليتأهل منتخب واحد فقط من كل مجموعة تضم أحدها.

ويُعد الحضري أحد أبرز الأسماء في تاريخ الكرة الإفريقية، بعدما توج بـ4 ألقاب في كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر، وكان عنصرًا أساسيًا في الثلاثية التاريخية بين 2006 و2010، كما أصبح أكبر لاعب سنًا يشارك في كأس العالم، عندما خاض مونديال 2018 بعمر 45 عامًا.