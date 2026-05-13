الحكومة الألمانية تقر مشروع قانون لبناء محطات كهرباء جديدة تعمل بالغاز

مهدت الحكومة الألمانية، الطريق لبناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز في ألمانيا، بعد أن أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء مشروع قانون بهذا الشأن.

وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه في برلين، إن الهدف هو ضمان أمن إمدادات الطاقة في ألمانيا، مضيفة: "الطاقات المتجددة تحتاج إلى بوليصة تأمين على الحياة، وهذه البوليصة تُسمى القدرة المضمونة".

وأوضحت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، أن الحكومة ستضمن توافر الكهرباء بشكل آمن حتى في الفترات التي لا تهب فيها الرياح أو لا تشرق فيها الشمس.

ومن المقرر أن تعمل محطات الغاز الجديدة، في إطار خطة التخلّي التدريجي عن الفحم بحلول عام 2038، على ضمان أمن إمدادات الكهرباء، وأن تعمل لاحقًا كاحتياطي للطوارئ خلال الفترات التي يطلق عليها اسم "الركود المظلم"، وهي الفترات التي يقل فيها سطوع الشمس وهبوب الرياح الأمر الذي يؤثر على عمل محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح.

وبحسب الخطة، يُفترض أن ترتفع حصة الطاقات المتجددة في الكهرباء المولدة في ألمانيا إلى 80% بحلول عام 2030، بينما بلغت هذه النسبة نحو 53% في الربع الأول من العام الجاري.

وسيتحمل مستهلكو الكهرباء في ألمانيا، رسمًا جديدًا ابتداءً من عام 2031.، إذ سيتم تمويل تكاليف دعم بناء محطات الطاقة الجديدة عبر هذا الرسم، وتشمل – وفق مشروع القانون – مستحقات الفائزين بعطاءات إنشاء المحطات الجديدة.

وتخطط الحكومة لإطلاق مناقصات لبناء محطات جديدة على عدة مراحل خلال السنوات المقبلة.

ومن المقرر بدء طرح قدرات جديدة تبلغ 11 جيجاواط اعتبارًا من صيف 2026، بحسب وزارة الاقتصاد.

ويجب أن تظل هذه القدرات متاحة لمدة 15 عامًا.

ومن المقرر تخصيص 9 جيجاوات من هذه المناقصات لمحطات قادرة على توفير الكهرباء لفترات طويلة متواصلة لتأمين الشبكة خلال "الركود المظلم".

وأوضحت الوزارة أن "محطات الغاز الحديثة وعالية الكفاءة على وجه الخصوص هي القادرة على ضمان ذلك".