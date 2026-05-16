التجارة الصينية: بكين وواشنطن تتفقان على خفض الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين وواشنطن توصلتا إلى نتائج أولية «متوازنة وإيجابية» خلال المشاورات التجارية الأخيرة بين الجانبين، شملت التوافق على خفض الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وقال متحدث باسم الوزارة، رًدا على أسئلة الصحفيين بشأن نتائج المشاورات، إن اللقاء الذي جمع رئيسي البلدين ساهم في توجيه مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، مؤكدًا أن التعاون والمنفعة المتبادلة يمثلان جوهر العلاقة بين الصين والولايات المتحدة.

وأوضح أن فرق التجارة في البلدين عقدت مشاورات مكثفة تناولت القضايا الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، وأسفرت عن تفاهمات إيجابية في عدة ملفات رئيسية.

وبحسب المتحدث، شملت النتائج الأولية الاتفاق على مواصلة تنفيذ التفاهمات السابقة المتعلقة بالرسوم الجمركية، إلى جانب إنشاء مجلسين للتجارة والاستثمار بهدف مناقشة القضايا التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون بين الجانبين.

كما اتفق الطرفان مبدئيًا على خفض الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات التي تحظى باهتمام متبادل، والعمل على معالجة عدد من الحواجز غير الجمركية وقضايا النفاذ إلى الأسواق، خصوصًا في قطاع المنتجات الزراعية.

وفي هذا الإطار، تعهدت الولايات المتحدة بمعالجة بعض المخاوف الصينية المرتبطة بمنتجات الألبان والمنتجات المائية وتصدير النباتات، فيما تعهدت الصين بالنظر في مطالب أمريكية تتعلق بتسجيل منشآت معالجة لحوم الأبقار وتصدير الدواجن إلى السوق الصينية.

ووفق المتحدث، تضمنت التفاهمات أيضًا تعزيز التجارة الثنائية في المنتجات الزراعية، إلى جانب التوصل إلى ترتيبات تتعلق بشراء الصين طائرات أمريكية، وضمان استمرار توريد محركات وقطع غيار الطائرات إلى الصين.

وأكدت وزارة التجارة الصينية أن نتائج المشاورات تعكس قدرة الجانبين على معالجة الخلافات عبر الحوار والتعاون، مشيرة إلى أن فرق العمل تواصل مناقشة التفاصيل النهائية تمهيدًا لتنفيذ الاتفاقات في أقرب وقت، بما يدعم استقرار الاقتصاد العالمي والتعاون التجاري بين البلدين.