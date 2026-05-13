ملادينوف: نزع السلاح في غزة أمر غير قابل للتفاوض

أكد الممثل السامي للمجلس الدولي للسلام المشرف على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، نيكولاي ملادينوف، اليوم الأربعاء، أن مطالب نزع السلاح في غزة من حماس والفصائل المسلحة الأخرى، أمور "غير قابلة للتفاوض".

وكان اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة قبل سبعة أشهر بين إسرائيل وحماس، تضمن بندا أساسيا يتمثل في نزع السلاح، إلا أنه لم يحرز تقدما يذكر في هذا الشأن.

وتركزت المفاوضات على تفاصيل، أشار ملادينوف، إلى بعضها اليوم الأربعاء، تتعلق بعمليات شراء الأسلحة من المقاتلين، إضافة إلى توفير أسلحة خفيفة لقوات إنفاذ القانون.

وأضاف ملادينوف، أن حماس يمكن أن يكون لها دور في غزة ما بعد الحرب إذا قامت بنزع سلاحها.

وقال ملادينوف: "نحن لا نطالب حماس بالاختفاء كحركة سياسية".