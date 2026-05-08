السفير محمد حجازي: زيارة الرئيس السيسي للإمارات رسالة تضامن مصرية بعد اعتداء الفجيرة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت للتعبير عن تضامن مصر مع الإمارات، عقب الاعتداء الذي استهدف ميناء الفجيرة -من جانب إيران- مشددًا على أن الزيارة عكست موقف مصر الثابت إلى جانب دول الخليج ودعمها الكامل لأمنها واستقرارها.

وأضاف "حجازي" عبر برنامج "الثالثة" على القناة الأولى، أن الزيارة، رغم قصر مدتها، حملت رسالة سياسية ودبلوماسية واضحة تؤكد حرص مصر على العمل من أجل التوصل إلى حلول تضمن مراعاة رؤية دول الخليج لأمنها في أي اتفاق دولي يتعلق بالأزمة الإيرانية، لافتًا إلى أن اتفاق إيران 5+1 عام 2015 أغفل أمن الخليج، ما أدى إلى تعرض المنطقة لمخاطر وتهديدات استهدفت مقدراتها الاقتصادية.

وتابع أن المرحلة الحالية تتطلب وجود ضمانات دولية واضحة لأمن الخليج، مع احترام مصالح دوله واستقرارها، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا مهمًا في هذا الإطار عبر تحركاتها السياسية والدبلوماسية.

ورأى أن الزيارة تأتي أيضًا في إطار التشاور بين مصر والإمارات بشأن مستقبل الأوضاع الإقليمية ومنظومة الأمن العربي، إلى جانب تنسيق المواقف حول عدد من الملفات، أبرزها القضية الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي، والأوضاع في لبنان والسودان، خاصة بعد الهجمات التي تعرض لها مطار الخرطوم.

وأردف أن العلاقات الثنائية المصرية الإماراتية نموذجية من التطابق السياسي ووحدة الرؤى، مؤكدًا أن الإمارات كانت دائمًا داعمًا رئيسيًا للاستثمارات والتنمية في مصر، فيما تنظر القاهرة إليها باعتبارها شريكًا استراتيجيًا موثوقًا يحظى بالتقدير والاحترام.



وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة إلى الإمارات، استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.