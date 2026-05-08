ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع ألعاب نارية في الصين إلى 37 شخصا

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الجمعة، أن عدد قتلى انفجار مصنع للألعاب النارية في إقليم هونان ‌بجنوب البلاد ارتفع من 26 إلى 37 شخصا، مضيفة أن شخصا في عداد المفقودين، في أعنف انفجار يودي بحياة هذا العدد من الضحايا تشهده البلاد منذ 2019.

ووقع الانفجار حوالي ⁠الساعة 4:40 مساء يوم الاثنين، في مدينة ليويانج المعروفة بأنها عاصمة الألعاب النارية في الصين إذ تصنع 60% من الإمدادات المحلية ونحو 70% من المنتجات المصدرة.

وحتى الساعة 12:00 ظهرا من اليوم الجمعة، أسفر الحادث عن مقتل 37 شخصا وفقدان شخص واحد وإصابة 51 آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات.

ويعاني خمسة من المصابين من إصابات حرجة، إلا أن علاماتهم الحيوية مستقرة. وقد اكتملت عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث إلى حد كبير.

وبعد الحادث، فعّلت سلطات تشانجشا على الفور استجابة الطوارئ وشكّلت فريق عمل وأرسلت أكثر من 1500 فرد لتنفيذ عمليات الإنقاذ وتقديم العلاج الطبي.

وأكدت جولات لاحقة من عمليات البحث والتحري الدقيقة في الموقع أن الحادث أسفر عن 37 حالة وفاة وفقدان شخص واحد.

واستدعت الشرطة ثمانية أشخاص للاشتباه في إهمالهم الذي أدى إلى الحادث.