 ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع ألعاب نارية في الصين إلى 37 شخصا - بوابة الشروق
الجمعة 8 مايو 2026 10:59 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

النتـائـج تصويت

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع ألعاب نارية في الصين إلى 37 شخصا

وكالات
نشر في: الجمعة 8 مايو 2026 - 10:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 مايو 2026 - 10:39 ص

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الجمعة، أن عدد قتلى انفجار مصنع للألعاب النارية في إقليم هونان ‌بجنوب البلاد ارتفع من 26 إلى 37 شخصا، مضيفة أن شخصا في عداد المفقودين، في أعنف انفجار يودي بحياة هذا العدد من الضحايا تشهده البلاد منذ 2019.

ووقع الانفجار حوالي ⁠الساعة 4:40 مساء يوم الاثنين، في مدينة ليويانج المعروفة بأنها عاصمة الألعاب النارية في الصين إذ تصنع 60% من الإمدادات المحلية ونحو 70% من المنتجات المصدرة.

وحتى الساعة 12:00 ظهرا من اليوم الجمعة، أسفر الحادث عن مقتل 37 شخصا وفقدان شخص واحد وإصابة 51 آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات.

ويعاني خمسة من المصابين من إصابات حرجة، إلا أن علاماتهم الحيوية مستقرة. وقد اكتملت عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث إلى حد كبير.

وبعد الحادث، فعّلت سلطات تشانجشا على الفور استجابة الطوارئ وشكّلت فريق عمل وأرسلت أكثر من 1500 فرد لتنفيذ عمليات الإنقاذ وتقديم العلاج الطبي.

وأكدت جولات لاحقة من عمليات البحث والتحري الدقيقة في الموقع أن الحادث أسفر عن 37 حالة وفاة وفقدان شخص واحد.

واستدعت الشرطة ثمانية أشخاص للاشتباه في إهمالهم الذي أدى إلى الحادث.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك