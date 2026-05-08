رئيسا أمريكا والبرازيل يبحثان التجارة والرسوم الجمركية

قدم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تقييما إيجابيا لاجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الخميس.

وقال لولا إنه راض عن اجتماعه مع ترامب، وأضاف: "بالنسبة لي، لا توجد مواضيع محظورة، الأشياء الوحيدة التي ليست مطروحة للنقاش هي ديمقراطيتنا وسيادتنا، وكل شيء آخر قابل للتفاوض".

وذكر لولا أن ترامب أكد له أنه ليس لديه نية لغزو كوبا، مضيفا أن هذا ما نقله إليه مترجمه. وفسر لولا ذلك بأنه "إشارة عظيمة"، بما أن كوبا فتحت نفسها للحوار. وأضاف الزعيم البرازيلي: "كوبا تريد التحدث، وكوبا تريد إيجاد حل لإنهاء الحصار".

وقال ترامب أيضا إن الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات سار "بشكل جيد للغاية".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أنهما ناقشا مواضيع تشمل التجارة والرسوم الجمركية. ومن المقرر الآن أن يعقد ممثلون من كلا البلدين مزيدا من المحادثات بشأن القضايا الرئيسية.

وكتب ترامب: "سيجري تحديد موعد لاجتماعات إضافية خلال الأشهر المقبلة، حسب الضرورة".

وتحسنت العلاقات بين ترامب ولولا في الآونة الأخيرة بعد توترات سابقة مرتبطة بمحاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، حليف ترامب.

وكانت المحكمة العليا في البرازيل قد حكمت على بولسونارو بالسجن لأكثر من 27 عاما بسبب محاولة انقلاب مزعومة أعقبت هزيمته الانتخابية أمام لولا. وانتقد ترامب القضية واصفا إياها بأنها ذات دوافع سياسية، ورد في ذلك الوقت بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على مجموعة من البضائع البرازيلية.

وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على العديد من الصادرات الغذائية البرازيلية، بما في ذلك لحوم الأبقار والقهوة والفواكه المتنوعة.