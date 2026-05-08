حذر الكاتب الصحفي أكرم القصاص، من محاولات الوقيعة التي تستهدف وحدة الصف العربي والخليجي.

وقال خلال لقاء مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC» إن إيران تمتلك أذرعا إعلامية في عدة دول، ومنها لبنان، تروج لادعاءات حول الموقف المصري من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، موضحا أنها ذات الأذرع التي كانت تنتقد مصر في السابق.

وشدد على أهمية «وحدة الصف العربي والخليجي» بالرغم من التنوع في الآراء، مشيرا إلى أن إسرائيل وإيران هما المستفيدان من ذلك.

وأكد أن الشعوب العربية تدرك جيدًا كيف جرجرت إسرائيل الولايات المتحدة لهذه الحرب، لكنها في الوقت ذاته لم تنس التدخلات الإيرانية في الشئون العربية، مستشهدا بوضع حزب الله الذي جر لبنان لحرب غير مستعدة لها، فضلا عن عجزه في مساندة غزة.

وأشار إلى وجود أذرع إعلامية ولجان إلكترونية إيرانية، لافتا إلى كذلك أن مهمة الوحدة الإسرائيلية 8200، بث الوقيعة على مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشدد أن مصر «قوة رشيدة وقادرة» لا تعتدي ولكنها تحمي أمنها القومي، مؤكدا أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طرحها منذ أكثر من عقد بشأن «القوة العربية المشتركة» تهدف بالأساس إلى خلق قوة «ردع قادرة» وليست للقتال والحرب في اليوم التالي.

وأضاف أن النظام العالمي الحالي الذي تنفرد به الولايات المتحدة لم يعد صالحا، في ظل انشغال القوى الكبرى بمنافساتها الاقتصادية وتجارة السلاح، موضحا أن القوى الكبرى مثل أمريكا الصين وروسيا وأوروبا استفادت اقتصاديا من مبيعات السلاح في الحرب الإيرانية.