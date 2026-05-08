تقارير: وزارة العدل الأمريكية تحقق في عمليات تداول محتملة بناء على معلومات داخلية خلال حرب إيران

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، أن وزارة العدل الأمريكية تحقق في سلسلة من المعاملات المشبوهة التوقيت في سوق النفط والتي تمت قبل وقت قصير من إعلانات سياسية كبرى أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسئولون إيرانيون كبار بشأن الحرب الإيرانية.

ويشمل التحقيق 4 صفقات على الأقل حقق فيها المتداولون أرباحا إجمالية تزيد عن 2.6 مليار دولار من خلال المراهنة على انخفاض أسعار النفط قبل حدوث ذلك، وفقا لما ذكرته شبكتا "إيه بي سي نيوز" و"إن بي سي نيوز" الأمريكيتان نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت التقارير بأنه تم وضع الرهانات قبل وقت قصير من إعلانات جديدة لترامب أو لمسئولين في الحكومة الإيرانية، وتشارك أيضا في التحقيق هيئة تداول السلع الآجلة، وهي الوكالة الاتحادية المسئولة عن تداول السلع.

وقال مصدر لشبكة "إن بي سي نيوز" إن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى ولا يوجد دليل على سلوك إجرامي حتى الآن، وبالإضافة إلى التحقيق الحالي، يخطط المحققون أيضا لفحص نشاط مشبوه على منصات تداول في إجراء منفصل يتعلق أيضا بالصراع الإيراني.

وقد ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد في الأسواق العالمية نتيجة للحرب الإيرانية.