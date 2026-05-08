بابا الفاتيكان: تجارة الأسلحة تحظى بالأولوية على احترام النفس البشرية

دعا بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر اليوم الجمعة، المؤمنين إلى العمل من أجل السلام، وذلك في ذكرى مرور عام على انتخابه حبرًا أعظم.

وقال البابا في عظة ألقاها اليوم الجمعة، في مدينة بومبي الإيطالية: "لاتزال الحروب مشتعلة في أرجاء كثيرة من العالم مما يستدعي منا تجديد الالتزام – ليس فقط على الصعد الاقتصادية والسياسية، بل أيضًا على الصعد الروحية والدينية. فالسلام يبدأ من القلب".

وشدد على قوة الصلاة، قائلا: "لا يمكننا أن نستسلم لصور الموت التي تعرضها علينا نشرات الأخبار يوميا".

وتابع ليو الرابع عشر وسط تصفيق المصلين قائلاً: "لن تنقذ العالم أي قوة على وجه البسيطة، بل ستنقذه فقط القوة الإلهية القائمة على المحبة".

وأشار البابا إلى أن لديه هاجسين ملحين بشكل خاص: الأول هو الأسرة التي تعاني من ضعف رابط الزواج، والثاني هو السلام الذي تهدده "التوترات الدولية، واقتصاد يضع تجارة الأسلحة في مقدمة أولوياته على حساب احترام النفس البشرية".

وبدأ ليو زيارته إلى بومبي بلقاء الأشخاص المرضى والمعاقين.

وتم استقباله بحفاوة من قبل حشود من الإيطاليين الذين كانوا يهللون، والذين انتظر بعض منهم منذ منتصف الليل لتحيته.

واصطفت الحشود على جانبي الطريق الذي سلكه البابا في بومبي، حيث بارك الأطفال الذين تم تقديمهم له، وحيّا ذوي الاحتياجات الخاصة الجالسين على الكراسي المتحركة.