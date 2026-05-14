ترامب ونظيره الصيني يؤكدان حرصهما على تعزيز العلاقات وحل الخلافات بشكل مناسب

أجرى الرئيس الصيني شي جين بينج، محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الخميس، في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أشار شي، إلى أن «العالم يشهد تغيرات متسارعة»، منوهًا أن الوضع الدولي «معقد ومتشابك».

وأعرب عن استعداده للعمل مع ترامب، لـ«توجيه دفة العلاقات الصينية الأمريكية نحو الأفضل، وجعل عام 2026 عامًا تاريخيًا بارزًا في هذه العلاقات، مستفيدين من الماضي وممهدين الطريق للمستقبل».

وأكد الرئيس الصيني التزام بلاده بتنمية العلاقات مع الولايات المتحدة، موضحًا أنه اتفق مع ترامب على إقامة «علاقة استراتيجية بناءة ومستقرة بين الصين والولايات المتحدة».

واعتبر أن «الأمر سيوفر توجيهًا استراتيجيًا للعلاقات الصينية الأمريكية خلال السنوات الثلاث المقبلة وما بعدها، ومن المتوقع أن يلقى ترحيبًا من شعبي البلدين والمجتمع الدولي».

وشدد على أن «العلاقة الاستراتيجية البناءة والمستقرة» يجب أن تكون قائمة على مبادئ التعاون، والمنافسة العادلة، والقدرة على إدارة الاختلافات، لضمان مستقبل واعد من السلام.

وأشار إلى أن جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة هو «المنفعة المتبادلة والتعاون المثمر للطرفين».

وصرح أن فرق العمل الاقتصادية والتجارية للبلدين توصلت أمس، إلى نتيجة إيجابية ومتوازنة بشكل عام، مؤكدًا أن الصين ترحب بتعزيز التعاون المتبادل المنفعة مع الولايات المتحدة.

ولفت إلى ضرورة تنفيذ الجانبين التوافقات المهمة التي تم التوصل إليها، وتوسيع نطاق التبادل والتعاون في مجالات، مثل: التجارة والصحة والزراعة والسياحة والثقافة وإنفاذ القانون.

وقال الرئيس الصيني إن تايوان تعد قضية في العلاقات الصينية الأمريكية، محذرًا من أن سوء التعامل معها قد يؤدي إلى صراع ووضع بالغ الخطورة.

وأضاف: «الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان هو القاسم المشترك الأكبر بين الصين والولايات المتحدة، لذا يجب على واشنطن التعامل مع قضية تايوان بأقصى درجات الحذر».

من جانبه، صرح ترامب بأن زيارة الدولة إلى الصين شرف عظيم له، مشيدًا بالعلاقات الممتازة بين الولايات المتحدة والصين.

وذكر أن اجتماع اليوم يحظى بأهمية بالغة على الصعيدين المحلي والدولي، معربًا عن استعداده للعمل مع الرئيس شي لتعزيز التواصل والتعاون، وحل الخلافات بشكل مناسب، وبناء أفضل علاقة أمريكية صينية في التاريخ، وخلق مستقبل أكثر إشراقًا للبلدين.

واختتم حديثه بالتأكيد أن الولايات المتحدة والصين هما أهم وأقوى دول العالم، وأن التعاون الأمريكي الصيني قادر على تحقيق العديد من الإنجازات العظيمة والمفيدة لكلا البلدين وللعالم.