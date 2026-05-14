الخميس 14 مايو 2026 10:58 ص القاهرة
وزير خارجية الهند: السلام في الشرق الأوسط أمر مهم للغاية

نيودلهي - (د ب أ)
نشر في: الخميس 14 مايو 2026 - 10:24 ص | آخر تحديث: الخميس 14 مايو 2026 - 10:24 ص

قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم الخميس، إن الهند على استعداد للمساهمة بصورة بناءة في جهود خفض التصعيد لحل الصراع بالشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن جايشانكار، القول إن التوترات الحالية في المنطقة والمخاطر المترتبة عليها بالنسبة لحركة المرور البحرية بالإضافة إلى اضطراب البنية التحتية للطاقة تبرز مدى هشاشة الوضع.

وأضاف في بيان في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية دول مجموعة البريكس في نيودلهي: "لا يمكن أن يكون الاستقرار انتقائيا، ولا يمكن أن يكون السلام مرحلي"، مشيرا إلى عدة مناطق صراع تتضمن إيران وفلسطين وسوريا ولبنان وليبيا.

وأضاف أنه من الضروري الحفاظ على القانون الدولي وحماية المدنيين وتجنب استهداف البنية التحتية العامة.

