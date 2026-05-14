انطلاق اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس في الهند

بدأ وزراء الخارجية من دول مجموعة بريكس اجتماعا يستمر يومين في نيودلهي اليوم الخميس، فيما يواجه التكتل انقسامات بشأن الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

ويشارك في الاجتماع دبلوماسيون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا إلى جانب الدول الأعضاء الجديدة. ويأتي الاجتماع فيما عرقلت الحرب في إيران إمدادات الطاقة العالمية ورفعت أسعار النفط ويتزامن مع اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين.

ويحضر الاجتماع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الروسي سيرجي لافروف. ويمثل السفير شو فيهونج الصين بينما يظل وزير الخارجية وانج يي في العاصمة الصينية خلال زيارة ترامب.

وقال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار إن المحادثات سوف تركز على التحديات العالمية والإقليمية وسبل تعميق التعاون بين الدول الأعضاء.

وفي التصريحات الافتتاحية قال جايشانكار إن بريكس يمكن أن تساعد الدول النامية على التصدي للتحديات الصحية والمالية التي يواجهونها بشكل أكثر فاعلية وكذلك لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والأسمدة.