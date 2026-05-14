• الخارجية التركية حذرت من تفاقم التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة جراء هذه الممارسات

أدانت وزارة الخارجية التركية، الخميس، اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى برفقة مجموعة من المستوطنين، واعتبرته "عملا استفزازيا ينتهك الهوية التاريخية والقانونية" للمسجد.

وقالت الخارجية التركية في بيان: "ندين بشدة اقتحام المسجد الأقصى من قبل وزير إسرائيلي برفقة مجموعة من المستوطنين".

وأوضحت أن "الأعمال الاستفزازية التي تنتهك الهوية التاريخية والقانونية للمسجد الأقصى، باعتباره مكانا مقدسا للمسلمين، تُنذر بتفاقم التوترات وعدم الاستقرار في المنطقة".

ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته من أجل حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومنع الانتهاكات التي تستهدف القدس الشرقية المحتلة والمقدسات فيها.

والأربعاء، اقتحم وزير النقب والجليل الإسرائيلي يتسحاق فاسرلاوف، المسجد الأقصى عشية ذكرى احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس.

وينتمي فاسرلاوف إلى حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وتحل اليوم الخميس الذكرى السنوية لاحتلال إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وفقا للتقويم العبري.

وبموجب الوضع القائم منذ 1967، يُعدّ الحرم القدسي مكان عبادة للمسلمين.

ومنذ عام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية أحاديا للمستوطنين باقتحام الأقصى، فيما تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بوقف الاقتحامات، ولكن دون استجابة.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل بشكل مكثف على تهويد مدينة القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.