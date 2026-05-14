ترامب يزور معبد السماء في بكين برفقة نظيره الصيني

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولة في "معبد السماء" التاريخي، الذي يعد أحد رموز الحضارة الصينية، خلال زيارته إلى العاصمة بكين.

ووفقا لما أوردته وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية، الخميس، قام ترامب بجولة في مجمع المعبد التاريخي الواقع جنوبي بكين برفقة الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وكان ترامب وشي عقدا لقاء ثنائيا في ساعات الصباح، قبل أن يتوجها عقب الاجتماع إلى المعبد.

ورد ترامب على سؤال أحد الصحفيين حول سير الزيارة بقوله: "مكان رائع. مذهل. الصين جميلة جدًا".

والأربعاء، وصل ترامب إلى الصين، في أول زيارة رسمية لرئيس أمريكي منذ 8 أعوام ونصف، وتستمر 3 أيام يرافقه فيها وفد واسع يضم ممثلين عن المؤسسات السياسية وكبرى الشركات الأمريكية.

وتُعد هذه الزيارة الثانية لترامب إلى الصين منذ زيارته السابقة خلال ولايته الأولى عام 2017، فيما لم يجر الرئيس السابق جو بايدن أي زيارة إلى الصين خلال فترة رئاسته.

- معبد السماء

يعد معبد السماء من أبرز معالم العاصمة الصينية بكين، حيث يعود تاريخ بنائه إلى حوالي 600 عام ويمتد على مساحة مليونين و700 ألف متر مربع، ويعتبر وفقا للمعتقدات الصينية، "صلة بين السماء والأرض".

بدأ العمل على بناء المعبد في عهد أسرة مينغ عام 1420، ونتيجة للاعتقاد أن الأرض مربعة والسماء دائرية، بنيت قاعدته على شكل مربع، والطوابق العلوية على شكل دائري، وتتكون القاعدة المربعة من عدة درجات لترمز للروابط بين السماء والأرض.